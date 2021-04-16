Мэрия Владимира приступила к общественному обсуждению проекта по планировке территории между улицами Горького, Белоконской, Мира, Студенческой и проспектом Строителей.

Мэрия Владимира к общественному обсуждению проекта по планировке территории между улицами Горького, Белоконской, Мира, Студенческой и проспектом Строителей.На территории за Владимирским госуниверситетом планируется построить три 17-этажных дома, , четыре детсада, школу, гостиницу, многоуровневую парковку и магазины.Напомним, что документ уже выносился на суд горожан, но был отправлен на доработку. Обновлённая версия отличается количеством новостроек – вместо двух их будет три.Однако проект уже вызвала негативную обратную связь от владимирцев. Так, жители улицы Горького выступают против строительства дороги, которую проложат межу главным корпусом ВлГУ и отделением Сбербанка.Добавим, что . Отзывы можно оставлять на официальном сайте горадминистрации, в управлении архитектуры или в администрации Октябрьского района.