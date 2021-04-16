Сейчас долгострой включён в реестр проблемных объектов Минстроя РФ.

Вице-губернатор Владимирской области Роман Годунин во время состоявшейся 16 апреля, рассказал о ситуации с вводом в эксплуатацию ЖК «Вишня парк».«Жилой комплекс до ноября должны построить. Проблема находится у меня на личном контроле», - уточнил чиновник.Сейчас долгострой в реестр проблемных объектов Минстроя РФ.Новый статус сооружения позволит администрации Владимирской области привлечь федеральные деньги для решения проблемы долгостроя.Однако застройщик предоставил план-график по завершению строительства. Пока ООО «Транш» намерено закончить возведение объекта за счёт собственных средств.Напомним, что на контроле Романа Годунина остаётся ещё одна с двумя «лишними» этажами в микрорайоне «Коммунар». В январе губернатор Владимир Сипягин давал два месяца на согласование нового проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия во Владимире. Однако НПО «Тектоника» в срок .