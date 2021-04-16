Площадь ландшафтных пожаров составила 423 гектара.

Во Владимирской области сохраняется пожароопасная обстановка. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировано 53 сухой травы на 300 гектарах земли. За весь период в области выявлено 137 пожаров на 423 гегтарах.Прогноз на ближайшие дни сложно назвать оптимистичным – ожидается сухая ветреная погода, которая способствует распространению огня.В ГУ МЧС напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Напомним, что в регионе с 16 апреля особый противопожарный режим.