С сегодняшнего дня МЧС объявляет особый противопожарный режим.

С сегодняшнего дня МЧС объявляет особый противопожарный режим.Павел Литов: замначальника МЧС по Владимирской области:- Пожар, безусловно, был очень сложный. В связи с тем, что погодные условия способствовали быстрому распространению огня. Но никто не пострадал, не погиб. Уже к 10 часам мы закончили полностью пролив к месту пожара.Только за сутки в регионе зафиксированы 53 пожара на трёхстах гектарах. Из-за неосторожного обращения с огнем- в деревне Сажино((видео в инжесте)) мужчина, который жег мусор во дворе, спалил соседский сарай. Это сейчас основная причина пожаров . Такой же случай произошел в поселке Ручей на улице Заречная - там сгорела баня. Ситуацию усложняет ветреная погода. Спасатели напоинают: нарушения грозят административной ответственностью - за этим будут следить оперативные группы.Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области:- В рамках особого противопожарного режима на территории региона необходимо не допускать разведения костров, мусора, сухой растительности , использование открытого огня дли приготовления пищи. То есть на сегодняшний день в рамках режима запрещено полностью использование открытого огня.