Кампания этого года пройдет в особом режиме, главная задача - обеспечить безопасность жизни и здоровья детей.

В департаменте образования состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей при администрации области.Напомним, что в 2020 году по причине ограничений из за распространения коронавирусной инфекции, организованный летний отдых не состоялся. Кампания этого года пройдет в особом режиме, главная задача - обеспечить безопасность жизни и здоровья детей.Предварительно к открытию летом запланировано 353 школьных лагеря, 25 загородных лагерей, 7 лагерей труда и отдыха и 1 палаточный лагерь.Летние загородные лагеря будут работать при заполнении 75 процентов проектной вместительности. Особо внимание уделено вопросам безопасности и вакцинации работающего с детьми персонала. Персонал должен пройти ПЦР-диагностику даже при наличии антител.Работа по обеспечению безопасности объектов отдыха и оздоровления детей и подростков спланирована и находится на особом контроле ГУ МЧС России по Владимирской области.Сотрудники МЧС проведут плановые проверки и рейдовые смотры детских учреждений.