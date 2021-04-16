Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Токарева, д.5, каб.9.

По данным мониторинга на 15 апреля на территории Владимирской области трое детей из Владимира пострадали от укусов клещей. Детям оказана медицинская помощь. В исследованных клещах возбудители инфекций, передающихся клещами, не обнаружены, - сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами осуществляется еженедельно с 11 марта 2021 года.Роспотрепнадзор напоминает, что родителям следует разъяснить детям об опасности заболеваний, передающихся клещами, и необходимости соблюдать меры профилактики. Снять клеща нужно в травматологическом пункте, в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Токарева, д.5, каб.9.Клещей исследуют на клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз.Фото: