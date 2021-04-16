Учреждение нацелено на предупреждение основных хронических неинфекционных заболеваний.

Во Владимирской области на базе двх Центров - медпрофилактики в Коврове, а также лечебной физкультуры и спортивной медицины создан Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.Учреждение нацелено на предупреждение основных хронических неинфекционных заболеваний. Его возглавила врач Ольга Ермакова. До конца года в состав организации войдут подразделения в Муроме и Гусь-Хрустальном.«Центр приступит к разработке и внедрению региональной, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии с властью, а также руководством предприятий и организаций», - уточнила Ольга Ермакова.Центр намерен наладить работу учреждениями образования, культуры, социального обслуживания, физкультуры и спорта, с социально ориентированными НКО, волонтёрскими организациями и СМИ.«Преобразование позволит сделать профилактическую работу в регионе более эффективной», – убеждена главный врач Ольга Ермакова.