Площадь пожаров составила почти 300 гектаров.
На территории Владимирской области продолжает сохраняться сложная пожароопасная обстановка. С 16 апреля на территории региона начинает функционировать особый противопожарный режим. В рамках него действует запрет на разведение костров и использование открытого огня.
Только за истекшие сутки 15 апреля на территории области зафиксировано 53 пожара сухой травянистой растительности. Площадь пожаров составила почти 300 гектаров. Всего же с начала года в регионе произошло уже 137 пожаров сухой травы на общей площади 423 гектара.
Напомним,что накануне в деревне Першково Гусь-Хрустального района .
Обстановка осложняется погодными условиями, прогнозируемыми на территории региона. В ближайшие дни ожидается сухая ветреная погода, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Данные условия способствуют стремительному распространению огня и увеличению площади ландшафтных пожаров. В связи с этим Главное управление МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнём может привести к крупному природному пожару, который может стать угрозой для жилых строений.
Что касается оперативной обстановки по половодью, данный период по состоянию на 16 апреля проходит без происшествий. Подтоплений жилых домов не зарегистрировано.