Площадь пожаров составила почти 300 гектаров.

На территории Владимирской области продолжает сохраняться сложная пожароопасная обстановка. С 16 апреля на территории региона начинает функционировать особый противопожарный режим. В рамках него действует запрет на разведение костров и использование открытого огня.Только за истекшие сутки 15 апреля на территории области зафиксировано 53 пожара сухой травянистой растительности. Площадь пожаров составила почти 300 гектаров. Всего же с начала года в регионе произошло уже 137 пожаров сухой травы на общей площади 423 гектара.Напомним,что накануне в деревне Першково Гусь-Хрустального района .Обстановка осложняется погодными условиями, прогнозируемыми на территории региона. В ближайшие дни ожидается сухая ветреная погода, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Данные условия способствуют стремительному распространению огня и увеличению площади ландшафтных пожаров. В связи с этим Главное управление МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнём может привести к крупному природному пожару, который может стать угрозой для жилых строений.Что касается оперативной обстановки по половодью, данный период по состоянию на 16 апреля проходит без происшествий. Подтоплений жилых домов не зарегистрировано.