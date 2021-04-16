В Вязниках продолжает работать лодочная переправа, которой воспользовались уже 731 человека, среди которых 124 ребёнка.

Во Владимирской области наряду с крупными пожарами продолжается паводок.По оперативным данным МЧС региона, на контроле остаётся подтопление моста в Рождествено, а также перелив двух дорог в Мостищево и СНТ «Волгарь».Под водой остаются четыре приусадебных участка в Собинке, 22 – в Судогодском районе, 29 садовых участков в Суздальском районе, и четырёх во Владимире в СНТ «Связист».В Вязниках продолжает работать лодочная переправа, которой воспользовались уже 731 человека, среди которых 124 ребёнка.Как уточнили в МЧС, проблемных вопросов нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.