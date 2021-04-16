Совет Госдумы в понедельник обсудит вопрос роста цен на отдых в России. Парламентарии направят обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Совет Госдумы в понедельник обсудит вопрос роста цен на отдых в России. Парламентарии направят обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития. Об этом в своем сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Необходимо сделать все, чтобы граждане могли отдохнуть на российских курортах по доступным ценам, отметил спикер. Но после ограничения полетов в Турцию и Танзанию туристический и гостиничный бизнес начали повышать цены, посетовал Володин.Сложившуюся ситуацию спикер назвал недопустимой. Подобное происходило в первую волну пандемии, когда производители лекарств и медицинских изделий подняли стоимость необходимых товаров, после чего парламентариям пришлось принять ряд законов для защиты прав граждан, напомнил председатель ГД.Вопрос роста цен на отдых депутаты обсудят на заседании Совета Госдумы в ближайший понедельник, сообщил Володин."И предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", – написал спикер.Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом в этих странах. Мера будет действовать до 1 июня.