ВТБ Лизинг собирается наращивать долю рынка в Республике Беларусь, а также планирует увеличивать объемы сотрудничества с белорусскими производителями техники, рассказал в ходе ..

ВТБ Лизинг собирается наращивать долю рынка в Республике Беларусь, а также планирует увеличивать объемы сотрудничества с белорусскими производителями техники, рассказал в ходе конференции Ассоциации лизингодателей Беларуси генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.Сегодня по величине чистых активов ВТБ Лизинг занимает второе место на рынке страны с показателем 132,8 млн белорусских рублей и является одним из лидеров по объемам поставок белорусской техники в лизинг в Россию. В настоящий момент планируется ряд крупных сделок по поставке самосвалов БелАЗ и автобусов МАЗ клиентам компании.Существенная часть импорта белорусской техники в Россию финансируется в лизинг, в частности, более половины автомобилей МАЗ в 2020 г. в нашей стране было реализовано с помощью этого механизма, отметил Дмитрий Ивантер. ВТБ Лизинг в этих объемах занимает значительную долю. В 2019-2020 гг. компания передала своим клиентам техники БелАЗ и МАЗ на сумму более чем 10 млрд руб. и намерена наращивать данные объемы с учетом высокого спроса на нее в России.Также компания видит возможности по увеличению объемов работы в Беларуси. На начало 2021 года лизинговый портфель ВТБ Лизинг Беларусь, входящей в ГК ВТБ Лизинг, по МСФО составлял 211,7 млн белорусских рублей. Наибольшую долю в нем исторически занимает сегмент ж/д транспорта – 90%. Вклад грузового автотранспорта составляет 9%, недвижимости – 1%, легкового автотранспорта и спецтехники – меньше 1%.«В наших ближайших планах расширять работу в республике. Будем сотрудничать с новыми клиентами, с частными компаниями, увеличивать количество сделок и наращивать их объемы. Собираемся принимать участие в госпрограммах и вести работу по популяризации лизинга на всех уровнях бизнеса. Удержание лидерских позиций на рынке Беларуси входит в наши стратегические планы», - подчеркнул Дмитрий Ивантер.В ходе конференции Ассоциация лизингодателей Республики Беларусь наградила ВТБ Лизинг Беларусь как самую финансово устойчивую лизинговую организацию страны в 2020 г., а также присудила компании 2 место в сегменте инвестиционного лизинга железнодорожного транспорта. При составлении рейтинга финансовой устойчивости учитывались следующие показатели: коэффициент финансового левериджа, финансирование лизинговых проектов собственным капиталом и доля просроченной задолженности. По совокупности этих индикаторов ВТБ Лизинг занял первую строчку таблицы. Соотношение заемных и собственных средств компании по итогам 2020 года было зафиксировано на уровне 1,38, 100% лизинговых сделок компания реализовала без привлечения внешнего финансирования.В сегменте инвестиционного лизинга железнодорожного транспорта ВТБ Лизинг занял второе место в отраслевом рейтинге Беларуси. В 2020 году компания передала клиентам в республике 150 вагонов общей стоимостью 20,9 млн белорусских рублей. Это треть от всего объема ж/д транспорта, взятого в лизинг в стране. Доля сегмента в объеме инвестиций организации превысила 80%.