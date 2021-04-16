На пресс-конференции в Белом доме 16 апреля вице-губернатор Роман Годунин опроверг информацию об уходе с должности. Годунин заявил, что слухи о его увольнении распространяют те, кому больше

На пресс-конференции в Белом доме 16 апреля вице-губернатор Роман Годунин опроверг информацию об уходе с должности. Годунин заявил, что слухи о его увольнении распространяют те, кому больше нечем заняться. Уходить, с его слов, он никуда не собирается, а работа ему нравится. Ранее в одном из анонимных телеграм-каналов появилась информация о скорой отставке вице-губернатора по вопросам