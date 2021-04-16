В этой связи межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление.

В Суздальскую межрайонную прокуратуру поступило обращение жителей деревень Велисово и Раменье по вопросу необеспечения подвоза учащихся Сокольской средней общеобразовательной школы до учреждения и обратно.Проверочными мероприятиями установлено, что с ноября 2020 года, учредителем Сокольской средней общеобразовательной и Добрынской основной общеобразовательной школ вопрос об организации перевозки учащихся не решен.По данному факту главе администрации района внесено представление, однако в установленный срок нарушения не устранены.В этой связи межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление. В нем он потребовал обязать администрацию района организовать бесплатную перевозку учащихся данных школ к указанным образовательным учреждениям и обратно.Заявление межрайонного прокурора находится на рассмотрении.В настоящее время органом местного самоуправления заключен договор на перевозку с транспортной организацией с ограниченным сроком действия. Межрайонная прокуратура намерена добиваться удовлетворения исковых требований и организации перевозки на постоянной основе