Пострадавшая считает, что организация, обслуживающая дорогу, не приняла все необходимые меры по содержанию территории возле магазина.

Муромский городской суд рассмотрит иск местной жительницы, которая требует компенсацию морального вреда и расходов на лечение от руководства ТЦ «Витязь».По информации пресс-службы горсуда, 15 марта женщина, выходя из ТЦ, упала на неочищенном от наледи тротуаре и сломала шейку бедра. На лечение ушло около месяца.Пострадавшая считает, что организация, обслуживающая дорогу, не приняла все необходимые меры по содержанию территории возле магазина.Дело назначено к судебному разбирательству.