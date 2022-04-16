По предварительным данным, причиной происшествия послужила плохая погода. Проводится проверка.

Во Владимирской области четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-7. Подробностями поделились в пресс-службе МЧС.В 10-01 поступило сообщение об аварии на 323 км федеральной автомагистрали у деревни Нововладимировка. Водитель «Хёндай» врезался в стоящую в левой полосе легковушку. От удара вторая иномарка угодила в отбойник. Транспортное средство развернуло. Автомобили зацепили ещё две машины.«В результате столкновения 4-х автомобилей имеются пострадавшие. Спасателями проводилась их деблокировка», - уточнили в МЧС.На месте также работали подразделения АСС, скорая медицинская помощь и ГИБДД. Всего - 15 человек и 4 единицы спецтехники. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры «Хёндай»: 1975, 1977 и 2007 годов рождения.По предварительным данным, причиной происшествия послужила плохая погода. Проводится проверка.