Артём Ратников называет себя «чрезвычайным блогером». Вот уже несколько лет он работает в МЧС. Как говорит Артём, в ряды спасателей его привело «дело случая».

Артём Ратников называет себя «чрезвычайным блогером». Вот уже несколько лет он работает в МЧС. Как говорит Артём, в ряды спасателей его привело «дело случая».Эффективный формат- На тот момент я был обычным блогером. Однако МЧС быстро стало неотъемлемой частью моей жизни. По сей день я служу в рядах Первого пожарно-спасательного отряда, - рассказывает «чрезвычайный блогер».За годы службы Артём побывал на сотнях пожаров. Он не только спасает людей, но и создаёт увлекательный контент для своего блога – рассказывает о трудовых буднях пожарных. Человеческие судьбы, трагедии и радость, мужество и губительная беспечность – объектив его фотоаппарата «вылавливает» драматургию жизни в наиболее фактурных её проявлениях.Фотографий, обладающих высокой художественной ценностью, в портфолио Артёма скопилось немало. Наиболее примечательные из них представлены на персональной тематической фотовыставке - «Огонь, люди, спасение», открытие которой состоялось в пятницу, 15 апреля, в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области.- Именно служба вдохновила меня на создание этой фотовыставки, - признаётся Артём.Работы, представленные на ней, - это фрагменты из жизни владимирского пожарного – истинного героя нашего времени. Каждая фотография как будто пропитана запахом гари. Каждая работа – визуализированный гимн мужеству.- Все сейчас имеют гаджеты и телефоны, «сидят» в социальных сетях, - говорит начальник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области Дмитрий Сироткин. – Блогерская деятельность - это лучший способ донести до населения, особенно до детей и подростков, информацию о необходимости профилактики пожаров, о проблемах, связанных с причинами возгораний. У нас есть практика проведения профилактических рейдов по частному жилому сектору, но оповещать население онлайн, в увлекательном и ярком формате блога – быстрее и не менее эффективно.Правильный ракурсГлавными гостями выставки станут школьники и студенты. Красочные фотоистории поведают посетителям о том, как проходят тренировки огнеборцев, о тонкостях их нелёгкого и благородного ремесла. В противовес разношёрстым фейкам, которыми переполнено интернет-пространство, работы «чрезвычайного блогера» показывают «правду жизни», помогают людям задуматься о собственной зоне ответственности.- На фотографиях Артёма можно увидеть горе, которое происходит у людей, пострадавших от пожара. Можно увидеть и подвиги спасателей, которые героически сражаются с огненной стихией, спасают людей. Эта выставка поможет донести до посетителей понимание всей серьёзности наших действий. Это нужно всесторонне освещать в правильном ракурсе, - говорит Николай Зацепин, член высшего совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».Сам автор признаётся, что очень хочет, чтобы все посетители видели не только последствия чрезвычайных ситуаций, но и задумывались о причинах их возникновения.- Не секрет, что безответственное отношение к правилам безопасности может обернуться горем для многих людей. Именно поэтому фотовыставка носит профилактический характер. В преддверии пожароопасного сезона, моя основная цель – пропагандировать правила пожарной безопасности, рассказывать о причинах возникновения пожара, рассказывать о том, как их предотвратить и о том, что делать, если вы попали в беду, - говорит Артём Ратников.