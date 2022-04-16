В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что мужчину, виновного в пожаре в областном...

В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что мужчину, виновного в пожаре в областном драматическом театре, приговорили к 320 часам обязательных работ, а не к 1,5 годам исправительных, как сообщалось ранее.Напомним, причиной пожара стало выполнение электриком работ сварочным аппаратом, который был изготовлен кустарно и являлся источником повышенной опасности. В результате пожара было уничтожено и повреждено находящееся в помещениях театра имущество, оборудование, отделочные покрытия и конструктивные элементы здания. Тем самым театру причинен ущерб в крупном размере на сумму более 118 миллионов рублей.