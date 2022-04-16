Начнем с утренней зарядки. Владимирские гимнасты в составе сборной ЦФО вернулись с золотом с...

Начнем с утренней зарядки. Владимирские гимнасты в составе сборной ЦФО вернулись с золотом с чемпионата России. И мы не только их поздравили, но и отправились в зал, где идут тренировки. Евгений Беляев расскажет об эликсире бодрости- утренней гимнастической разминке с чемпионом…- Доброе утро, Татьяна! Сейчас мы находимся в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике и с нами находится Алексей Богданов, чемпион России по спортивной гимнастике. Алексей, расскажите, как лучше всего начать день?- День, естественно, лучше начать с небольшой зарядки. И сейчас я могу показать вам несколько упражнений для того, чтобы вы продуктивно провели свой день и немного размялись перед ним. Упражнений будут достаточно лаконичные. Затронуто большинство групп мышц и суставов, которые понадобятся для удачного проведения вашего дня.Первое - это разминка шеи. Такое упражнение способствует тому, чтобы кровь быстрее поступала к мозгу.Алексей Богданов, чемпион России по спортивной гимнастике: «Для этого мы берем руки в замок, прижимаем руки к груди. И выпрямляем вперед ладошками - раз! два! три! Четыре!»Для того, чтобы убрать напряженность и повысить кровоснабжение позвоночника, нам надо также размять и его. Следующим упражнением мы заодно захватим тазобедренный сустав. Встаем - ноги чуть шире плеч, руки вместе, и начинаем наклоны - вперёд, потом к левой ноге, далее - к правой. Пять минут и мы снабдили позвоночник кровью, а значит и кислородом. А напоследок затронем голеностоп- чтобы нормализовать кровоток в ногах.Алексей Богданов, чемпион России по спортивной гимнастике: «Это тоже очень важно и предотвращает многие болезни. Также это очень важное упражнение с точки зрения координации. Мы берем носочки на себя и берем, сгибаем пальчики - раз! два! три! Четыре!»Далее, сгибая пальцы, опускаем носки. При этом колени прямые. Такая тренировка - не только хорошее средство, чтобы проснуться, но и незаменимая профилактика многих болезней опорно-двигательного аппарата.Алексей Богданов, чемпион России по спортивной гимнастике: «У нас крайне разнообразный вид спорта, не хочу никого обидеть, правда. Он нескучный, то есть, каждая тренировка - она по-своему уникальна, потому что у нас огромное количество движений, упражнений, которые нужно учить, подготавливать себя к определенным элементам».Но даже если вы не намерены профессионально заниматься спортивной гимнастикой, такие ежедневные упражнения помогут вам войти в тонус и, как минимум, укрепить силу воли. Евгений Беляев, Александр Чунаев, Вести-Владимир.