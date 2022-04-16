Сегодня праздник у православных христиан - Лазарева суббота. Завтра Вербное Воскресенье. Верующие...

Сегодня праздник у православных христиан - Лазарева суббота. Завтра Вербное Воскресенье. Верующие начинают готовиться к Пасхе. В этом году она приходится на 24 апреля. Несомненно, Пасха всегда у нас ассоциируется с куличом. И его тоже можно приготовить заранее. Сегодня пекарские уроки берём от александровского кондитера Елены Сорокиной. Учимся вместе.Хорошая рецептура на вес золота, говорят кондитеры. Неоднократный победитель международных конкурсов Елена Сорокина к этой формуле еще добавляет свежие продукты и немного волшебства. На Пасху готовит кулич заварной. Рецепт когда-то нашла "на просторах Интернета" и "приправила" его своим кондитерским опытом.Елена Сорокина победитель Cake Internacional 2020: « Приготовление заварного кулича состоит из 3 этапов- приготовление опары, предварительного теста и основного».Немного молока, дрожжей и ложка сахара - рецепт опары традиционный. Отставляем ее подходить. А вот предварительное тесто потребует и времени, и сил. Первый шаг - греем молоко и сразу добавляем немного муки.-Высыпаем и вымешиваем.Вот так мы словно завариваем тесто, замечает Елена. .- Получается крутая масса. Мы ее пробьем блендером и отправим остывать.Своему рецепту Елена не изменяет уже много лет. Усовершенствовала технологию и доработала состав. Сейчас взбитые с сахаром желтки соединяет с опарой и заваренной смесью. Ее куличи остаются мягкими несколько недель. Секрет... в тримолине.-Это сахар, который помогает сохранить влагу в тесте, готовый кулич будет мягким и свежим дольше.В домашних условиях тримолин можно заменить обычным мёдом. Или вообще без него обойтись. Цедру лимона, апельсина и оставшуюся муку добавляет в смесь. Плюс - взбитые белки. Тщательно вымешанное тесто взбивает 10 минут. Оно получается очень эластичным. Ждем час-полтора, пока не увеличится вдвое.Воздушность кулича - особая гордость мастера. Вся логика в том, чтобы сделать его празднично-ажурным. Хотя в давние времена кулич не был таким. Еще 200 лет назад это был просто праздничный хлеб круглой формы. Готовили его в печи на поду. А такими высокими и цилиндрическими куличи стали лишь в 19 веке, позаимствовав форму у модной европейской сладости- ромовой бабы. Пасхальный хлеб по-разному пекут в христианских странах и сегодня. В Греции это косичка - цуреки, с особым ароматом дикой вишни махлеб и смолы масленичного дерева. В Италии готовят пасхальных Голубей, в Британии булочки -крестиком, а в Нидерландах - паасброт, хлеб вытянутой формы. Самым старым кулинарным пасхальным изделием гордится 92 летняя англичанка Нэнси Титман. Она хранит кулич, который передается в ее роду из поколения в поколение аж с 1821 года.Куличом-рекордсменом может похвастаться и Владимир. Стокилограммовое пасхальное угощение было изготовлено в 2011 году и преподнесено областному дому престарелых.А Елена завершает свою заготовку к пасхальному куличу: примешивает к поднявшемуся тесту сливочное масло, соль и наполнители - изюм, цукаты, вяленые ягоды, клюкву или вишню.Долгожданная точка в процессе готовки- выкладываем тесто в формы. И как поднимется - на 40 минут в духовку при 180 градусах. И вот такой результат- кулич получился потрясающе кружевным, виден каждый слой теста. Кстати такое угощение раньше подавали без глазури. Румяная корочка и так выглядит аппетитно. А вот это уже праздничный вариант кулича от александровской мастерицы. С невероятными розами из сахара.Татьяна Воронцова. Вести- Владимир.