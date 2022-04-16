Предпоследнюю
субботу перед Пасхой по традиции именуют Лазаревой. В этом году она выпадает на
16 апреля. Церковный праздник связан с массой обычаев и запретов. Лазарева
Суббота имеет значимую историю и сакральный смысл.
Предпоследнюю
субботу перед Пасхой по традиции именуют Лазаревой. В этом году она выпадает на
16 апреля. Церковный праздник связан с массой обычаев и запретов. Лазарева
Суббота имеет значимую историю и сакральный смысл.
История
16 апреля 2022 года православный народ вспоминает воскрешение
праведного жителя Вифании. Дабы помочь людям уверовать в Бога, Иисус Христос
прибыл к пещере, где уже четыре дня лежал мертвый Лазарь, и совершил чудо. Люди
отодвинули камень на входе в гробницу, Спаситель вошел внутрь и прочел молитву.
Затем мертвый ожил и явился людям в добром здравии. День, в который это
случилось, стали именовать Лазарева суббота.
Что нельзя делать 16 апреля в церковный праздник
Запреты в этот день имеют важное значение для чистоты сердца
и благости души. Лазарева суббота такой день, когда не принято наводить уборку,
применять физический труд, прямо или косвенно убивать живых существ (в том
числе домашний скот, лесных и подводных обитателей). Нельзя 16 апреля в
Лазареву субботу чрезмерно веселиться, рукодельничать, выбрасывать хлебные
крошки и сухари.
Приметы и традиции
Лазарева суббота — постный день, поэтому по-прежнему
рекомендовано воздерживаться от пищи животного происхождения. Тем не менее 16
апреля 2022 года по церковным заветам допустимо употреблять рыбную икру и
умеренное количество вина.
Церковный праздник предшествует Вербному воскресению, так что
в этот день заранее заготавливают ветки вербы, чтобы вечером освятить их в
храме. Верующие посещают обитель Бога с искренними молитвами, чтобы очиститься
от дурных мыслей и достичь внутренней гармонии на благо всех живущих.
Наши предки верили, что по погоде на Лазареву субботу можно
определять будущее. Так что 16 апреля не лишним будет присмотреться к ожившей
природе. Если на веточках вербы появилось много почек — урожай в 2022 году
будет хороший.
Если змеи, ящерицы и другие ползущие создания покидают
свои укрытия в этот церковный праздник — весна окончательно наступила, можно
активнее готовиться к посадкам. А хотите иметь в огороде много гороха — не
забудьте в Лазареву субботу посадить семена.