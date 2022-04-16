Предпоследнюю субботу перед Пасхой по традиции именуют Лазаревой. В этом году она выпадает на 16 апреля. Церковный праздник связан с массой обычаев и запретов. Лазарева Суббота имеет значимую историю и сакральный смысл.

Предпоследнююсубботу перед Пасхой по традиции именуют Лазаревой. В этом году она выпадает на16 апреля. Церковный праздник связан с массой обычаев и запретов. ЛазареваСуббота имеет значимую историю и сакральный смысл.История16 апреля 2022 года православный народ вспоминает воскрешениеправедного жителя Вифании. Дабы помочь людям уверовать в Бога, Иисус Христосприбыл к пещере, где уже четыре дня лежал мертвый Лазарь, и совершил чудо. Людиотодвинули камень на входе в гробницу, Спаситель вошел внутрь и прочел молитву.Затем мертвый ожил и явился людям в добром здравии. День, в который этослучилось, стали именовать Лазарева суббота.Что нельзя делать 16 апреля в церковный праздникЗапреты в этот день имеют важное значение для чистоты сердцаи благости души. Лазарева суббота такой день, когда не принято наводить уборку,применять физический труд, прямо или косвенно убивать живых существ (в томчисле домашний скот, лесных и подводных обитателей). Нельзя 16 апреля вЛазареву субботу чрезмерно веселиться, рукодельничать, выбрасывать хлебныекрошки и сухари.Приметы и традицииЛазарева суббота — постный день, поэтому по-прежнемурекомендовано воздерживаться от пищи животного происхождения. Тем не менее 16апреля 2022 года по церковным заветам допустимо употреблять рыбную икру иумеренное количество вина.Церковный праздник предшествует Вербному воскресению, так чтов этот день заранее заготавливают ветки вербы, чтобы вечером освятить их вхраме. Верующие посещают обитель Бога с искренними молитвами, чтобы очиститьсяот дурных мыслей и достичь внутренней гармонии на благо всех живущих.Наши предки верили, что по погоде на Лазареву субботу можноопределять будущее. Так что 16 апреля не лишним будет присмотреться к ожившейприроде. Если на веточках вербы появилось много почек — урожай в 2022 годубудет хороший.Если змеи, ящерицы и другие ползущие создания покидаютсвои укрытия в этот церковный праздник — весна окончательно наступила, можноактивнее готовиться к посадкам. А хотите иметь в огороде много гороха — незабудьте в Лазареву субботу посадить семена.