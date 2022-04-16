Накануне в подъезде многоквартирного дома на улице Тракторной во Владимире загорелось имущество. На...

Накануне в подъезде многоквартирного дома на улице Тракторной во Владимире загорелось имущество. На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в доме. Было принято решение об эвакуации 30 человек, 6 из которых - дети. С помощью специальных устройств сотрудники МЧС спасли 6 человек. О пострадавших не сообщается.К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области