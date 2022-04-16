Трагедия произошла сегодня днём в частном жилом доме на улице Советской в деревне Колокша. На...

Трагедия произошла сегодня днём в частном жилом доме на улице Советской в деревне Колокша. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из дома. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар. Сгорела внутренняя отделка дома и имущество.В пресс-службе ведомства сообщают об одном погибшем - мужчине 1967 года рождения.К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области