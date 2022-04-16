Бывший мэр Мценска Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград. Срок его...
Бывший мэр Мценска Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград. Срок его полномочий составит 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Доброграда.
Новому главе поручено разработать проект устава городского поселения. Принять его планируется во второй половине мая. До этого момента жители смогут ознакомиться с документом и внести свои предложения.
Фото: https://oreloblsovet.ru/