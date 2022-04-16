Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными.Эффективный способ обеспечения безопасности - правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.В такую погоду водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводятся ремонтные работы.Важно помнить, что при выпадении обильных осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов.Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги.Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, владельцам транспортных средств не рекомендуют отправляться без острой необходимости в дальние поездки, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы.Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области