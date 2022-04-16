О дате его проведения будет сообщено дополнительно.
После обильных ночных снегопадов мэрия Владимира отменила уборку города.
«Первый общегородской весенний субботник во Владимире, планировавшийся на 16 апреля, отменен из-за погодных условий. О дате его проведения будет сообщено дополнительно», - уточнили в горадминистрации.
Ранее , что он состоится при любой погоде. При этом подразумевался возможный дождь. На этот случай было заготовлено два варианта развития событий.
Предполагалось, что при хорошей погоде будут вестись работы по побелке деревьев и покраске бордюров. При наличии осадков владимирцы планировали выйти лишь на уборку мусора. Участникам уже начали выдавать перчатки, мешки и лопаты. Однако погода внесла свои коррективы.
Напомним, что первоначально уборка областного центра была намечена на 16 и 23 апреля.