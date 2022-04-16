О дате его проведения будет сообщено дополнительно.

После обильных ночных снегопадов мэрия Владимира отменила уборку города.«Первый общегородской весенний субботник во Владимире, планировавшийся на 16 апреля, отменен из-за погодных условий. О дате его проведения будет сообщено дополнительно», - уточнили в горадминистрации.Ранее , что он состоится при любой погоде. При этом подразумевался возможный дождь. На этот случай было заготовлено два варианта развития событий.Предполагалось, что при хорошей погоде будут вестись работы по побелке деревьев и покраске бордюров. При наличии осадков владимирцы планировали выйти лишь на уборку мусора. Участникам уже начали выдавать перчатки, мешки и лопаты. Однако погода внесла свои коррективы.Напомним, что первоначально уборка областного центра была намечена на 16 и 23 апреля.