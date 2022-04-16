По предварительной информации ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 9:58...

По предварительной информации ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 9:58 на 323 км трассы М-7 в Гороховецком районе.Мужчина 1978 года рождения за рулём автомобиля Hyundai Getz ехал в Москву по крайней левой полосе, где столкнулся с автомобилем Geely Atlas, который стоял на аварийке. За рулём была женщина 1982 года рождения.В результате ДТП пострадали 4 человека - водитель и 3 пассажира Hyundai Getz.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области