Сегодня в жилом доме на улице Свердлова в Меленках произошёл пожар. На момент прибытия спасателей...

Сегодня в жилом доме на улице Свердлова в Меленках произошёл пожар.На момент прибытия спасателей в доме наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации привлекались 2 единицы техники 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области