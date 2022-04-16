Сегодня в жилом доме на улице Свердлова в Меленках произошёл пожар.
На момент прибытия спасателей...
Сегодня в жилом доме на улице Свердлова в Меленках произошёл пожар.
На момент прибытия спасателей в доме наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации привлекались 2 единицы техники 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области