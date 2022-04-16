Подозреваемый не признал свою вину.
Бывший начальник Собинской станции по борьбе с болезнями животных обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.
По версии следствия, он без согласования с департаментом ветеринарии заключил с одной из крупных компаний Собинского района по производству мясной продукции договоры на оказание ветеринарных услуг с фиксированной ежемесячной стоимостью. При этом цена не зависела от объёма работ. Для остальных контрагентов оплата за аналогичные услуги производилась по факту.
«Согласно выводам экспертизы, сумма ущерба составила около 17 млн рублей», - уточнили в Следкоме.
Подозреваемый не признал свою вину. Однако следователи считают, что собрали достаточно доказательств, чтобы мужчину осудили. Уголовное дело передано в Собинский городской суд для рассмотрения.