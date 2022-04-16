По версии предварительного следствия, Василий Страленя, будучи начальником Собинской районной...

По версии предварительного следствия, Василий Страленя, будучи начальником Собинской районной станции по борьбе с болезнями животных, разработал на 2017 год общий прейскурант на ветеринарные услуги, оказываемые учреждением. Согласно прайсу, оплата для физических и юридических лиц зависела от объема выполненных работ.Однако, на территории района есть крупный заказчик, и его Страленя терять не был готов. Тогда мужчина, используя свои служебные полномочия, незаконно разработал и утвердил прейскурант цен исключительно для этой организации. Согласно заключенному с юридическим лицом договору, стоимость оказываемых ветеринарных услуг не зависела от объема выполненных работ, а была фиксированная – 70 000 рублей ежемесячно.Таким образом, сумма не поступившего в ГБУ ВО «Собинская райСББЖ» дохода от оказания услуг в период с 01.01.2017 по 30.09.2018 составила 16 912 686 рублей, что существенно нарушило права и законные интересы учреждения, выразившиеся в неполучении дохода на указанную сумму.Уголовное дело предстоит рассматривать Собинскому городскому суду.