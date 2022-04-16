В Суздале местный житель сядет на скамью подсудимых за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Межрайонная прокуратура в ходе проверки лесопользователей установила факт сбыта

В Суздале местный житель сядет на скамью подсудимых за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Межрайонная прокуратура в ходе проверки лесопользователей установила факт сбыта неустановленным лицом индивидуальному предпринимателю заведомо незаконно заготовленной древесины. По данному факту материалы проверки направлены в ОМВД России по Суздальскому району для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 191.1