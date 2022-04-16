Его парусная флотилия - настоящее произведение искусства. Больше десятка кораблей. Владимирец...

Его парусная флотилия - настоящее произведение искусства. Больше десятка кораблей. Владимирец Андрей Карпов с детства увлечен судомоделизмом. Как рождаются его парусные шедевры узнала Вера Куликова.-Мачты сделаешь! Ванты натянешь. То есть с боку, которые растягиваются. Потом пинцетом уже вот эти выставляешь, крепишь все детали.Его мечта о море воплотилась в миниатюрных кораблях. Все - ручная работа, подчеркивает Андрей Карпов. Мельчайших, миллиметровых деталей иногда больше тысячи. В флотилии мастера больше десятка парусников. Моделировать суда Андрей Карпов начал еще в детстве. После путешествия в северную столицу в центральный военно-морской музей. Фрегат "Паллада"- в два с половиной мера- потряс, рассказывает Андрей Карпов. Столь точной и достоверной была модель. От кормы до трюма. Позже "Палладу" - правда, более скромных размеров, мастер построит сам.Освоить судомоделирование помогла станция юных техников. И этому увлечению- уже полвека. Гордость Андрея Карпова- и этот корабль - "Санта Мария" . Самый первый в истории фрегат.Андрей Карпов, судомоделист: «Это один из кораблей, ну самый главный из кораблей. Первая экспедиция Колумба. Вот он на нем Америку открыл».А это знаменитая "Виктория". На ней Фернан Маггелан впервые в истории обогнул земной шар. "Индевор" - миниатюрная копия ещё одного корабля "с историей". Под командованием Джеймса Кука. Тонкостей много, говорит мастер Андрей Карпов. Корпус его кораблей- наборный. Остов- из обычной фанеры.Андрей Карпов, судомоделист: «Долевой разрез, поперечный разрез, чтобы было понятно изгибы все. Обшивается, как скелет обшивается кожей. Здесь деревом. Сначала черновая обшивка из фанерного шпона. Он потолще березы, вышкуриваешь все неровности, а потом сверху покрывается все вторым слоем уже породой благородных деревьев».На самый простой парусник в среднем уходит 3-4 месяца. На сложный, такой как "Виктория", ушло три года.Андрей Карпов, судомоделист: «Фиксацию убрать узлов этих, то через маленькие блоки можно и паруса подтягивать и реи разворачивать. В общем можно управлять им, если бы были маленькие человечки!»Морской страсти не помешала и болезнь. Несколько лет назад мастеру ампутировали ноги. Андрей Карпов, бесконечно влюбленный в корабли, сам на море никогда не был. Но коллекцию пополняет год от года. Недавно почётное место в "порту" занял фрегат "Полтава".- Обветренно морскими ветрами. Там так далее. Все как в жизни. Хочется да! Ну посмотри там балясинок. Там много. Пушки вот эти! Конечно, есть немножко лишних деталей скажем так! Вот реечки, чтобы парус более казался.Сейчас Андрей Карпов работает над бригом "Меркурий". 18-пушечный военный корабль в мае 1829 года во время русско-турецкой войны одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. За что был награжден кормовым Георгиевским флагом. Бой увековечил на полотне художник Иван Айвазовский. Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.