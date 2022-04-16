Владимирцев предупреждают, ближайшей ночью 17 апреля во Владимире и на территории области ожидаются...

Владимирцев предупреждают, ближайшей ночью 17 апреля во Владимире и на территории области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). Усиление северо-восточного ветра порывы 12-17 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области