При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.

В ночь на 17 апреля во Владимирской области ожидается снег с дождём и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, ростом числа ДТП, обрывом ЛЭП и линий связи, а также нарушениями в системе ЖКХ.Владимирцев предупреждают о возможности падения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.