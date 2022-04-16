С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149619 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 апреля выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 27 человек. Ещё 17 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, по 3 - в Петушинском, Кольчугинском и Александровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Судогодском, Меленковском и Вязниковском, по 2 - в Собинском и Селивановском, 4 - в Камешковском, по 6 - в Гороховецком и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149619 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40765 заболевших во Владимире, 17650 - в Ковровском районе и 16438 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.