Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.

На пожаре в Собинском районе погиб 55-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба МЧС, в 14-23 16 апреля в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в деревне Колокша.«На место незамедлительно выехали две пожарных машины и 9 сотрудников личного состава. На момент их прибытия из дома наблюдался дым. Пожарные потушили пламя на площади три квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество», - рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.На пепелище найден труп мужчины 1967 года рождения. Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.