Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.
На пожаре в Собинском районе погиб 55-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 14-23 16 апреля в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в деревне Колокша.
«На место незамедлительно выехали две пожарных машины и 9 сотрудников личного состава. На момент их прибытия из дома наблюдался дым. Пожарные потушили пламя на площади три квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество», - рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.
На пепелище найден труп мужчины 1967 года рождения. Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.