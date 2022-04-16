На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 104 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 104 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
27 - во Владимире;
17 - в Муромском районе;
9 - в Ковровском районе;
7 - в Гусь-Хрустальном районе;
6 - в Гороховецком и Суздальском районах;
5 - в Меленковском, Вязниковском и Судогодском районах;
4 - в Камешковском районе;
3 - в Петушинском, Кольчугинском и в Александровском районах;
2 - в Собинском и Селивановском районах.
Новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано в в Юрьев-Польском и Киржачском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149619 случаев заболевания