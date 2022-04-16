На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 104 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 104 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:27 - во Владимире;17 - в Муромском районе;9 - в Ковровском районе;7 - в Гусь-Хрустальном районе;6 - в Гороховецком и Суздальском районах;5 - в Меленковском, Вязниковском и Судогодском районах;4 - в Камешковском районе;3 - в Петушинском, Кольчугинском и в Александровском районах;2 - в Собинском и Селивановском районах.Новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано в в Юрьев-Польском и Киржачском районах, а также в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149619 случаев заболевания