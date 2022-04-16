В многоквартирном доме на улице Свердлова в Муроме вчера вечером сгорела одна из квартир на 3...
В многоквартирном доме на улице Свердлова в Муроме вчера вечером сгорела одна из квартир на 3 этаже.
Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли из огня женщину, которая также пострадала во время пожара, и эвакуировали 20 человек.
К ликвидации происшествия привлекалось 7 единиц техники, 27 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области