Прокуратура Владимирской области предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества....

Прокуратура Владимирской области предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят как на мобильные, так и стационарные телефоны. Неизвестные на другом конце провода сообщают о дорожно-транспортных происшествиях с участием родственников и предлагают передать или перевести денежные средства («уладить» вопрос, оплатить услуги адвоката и т.д.). Переводить ничего не нужно - это мошенники.Только за текущую неделю правоохранительными органами области зарегистрировано более 10 заявлений граждан по подобным фактам. Потерпевшие передавали незнакомцам крупные суммы.В случае получения звонков с требованиями о передаче денежных средств следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112.ФОТО: pixabay.com