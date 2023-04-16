16 апреля - Всемирный день науки. Какие открытия делают юные владимирские изобретатели? - узнаем с ...

16 апреля - Всемирный день науки. Какие открытия делают юные владимирские изобретатели? - узнаем с Ольгой Яцык.- Вот таким образом при очень быстрых колебаниях прибор начинает издавать звуковой сигнал и может спасти жизнь человеку.Как тут не поверить, что случайности не случайны? Внимание десятиклассника Ивана привлекло видео в сети. Ролик рассказывал о коварной болезни - эпилепсии. Так появилась идея создания браслета, который смог бы предупредить окружающих, что кому-то нужна помощь. Надевать его нужно на ночь, когда человек наиболее уязвим.Иван Марков - изобретатель:- Когда я включаю прибор, начинается считывание сигналов. Считывание показателей, со стоящего внутри акселерометра. Когда начинаются быстрые колебания, прибор начинает считывать насколько быстро изменяется направление, то есть, угловая скорость руки.Иван учится в классе с инженерно-экономическим уклоном. С детства увлекается радиоэлектроникой. И применяет свои знания на практике. На разработку браслета ушел месяц. Иван работал над "начинкой", а преподаватель помог с "железом" - облек изобретение в форму. Устройство не самое сложное, говорит автор. Тяжелее было понять как именно привести его в действие.Ольга Яцык:- В этом кейсе находится основа основ всех приборов, которые создают ребята. К примеру, с помощью вот этого контролера и был сделан прибор-сигнализатор.А мог бы получиться, скажем, компьютер. В чудо-чемодане тьма базовых деталей для работы. Сейчас - это лишь прототип браслета. В будущем он станет не таким громоздким и более удобным в использовании. Главное то, что эта разработка действительно выполняет свою функцию.Василий Зиняков - учитель труда:- Мы ее представляли на городской научно-практической конференции "Вектор познания". Она заняла первое место в городе. И плюс мы еще будем выставляться на городской выставке технического творчества.За 28 лет работы Василий Николаевич видел множество разработок. Его искренне радует, когда дети стремятся помочь обществу. Среди выпускников есть доктора наук. И кто знает как сложится судьба Ивана. Сейчас его волнует развитие микроэлектроники.Иван Марков - изобретатель:- У нас есть мощности, чтобы производить, но очень мало идей. Идей, чертежей, чтобы их воссоздавать. Надо больше поощрять наши умы, больше какие-то субсидии отечественным компаниям и тому подобное.Выпускники учебно-промышленного комбината получают базовую профессию монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. А дальше - покорение новых научных вершин. И возможно через несколько лет имя молодого ученого Ивана Маркова пополнит галерею выдающихся уроженцев Владимирской области.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир