18 апреля 2023 года Музей Победы приглашает жителей Владимирской области на...

18 апреля 2023 года Музей Победы приглашает жителей Владимирской области на онлайн-экскурсии.Музей Победы приглашает жителей Владимирской области 18 апреля на онлайн-программу, посвящённую Международному дню памятников и исторических мест.Интернет-пользователи могут «посетить» три виртуальные экскурсии по Поклонной горе на сайте культурной площадки. Зрителям расскажут о 14 памятниках этого исторического места, трёх храмах, расположенных на горе, и, конечно, о сердце этого мемориального комплекса – Музее Победы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Во время экскурсии онлайн-гости узнают, что символизируют террасы аллеи «Дорога войны» и кому посвящены расположенные на ней бронзовые стелы. Зрители увидят самый высокий памятник Москвы – монумент Победы и услышат историю создания этого уникального сооружения. Гид расскажет, где изготовили необычный памятник-штык, что изображено на гранях стелы и какой элемент испытывали в Центральном аэродинамическом институте. Интернет-посетители также услышат историю создания Музея Победы и узнают, когда и как на Поклонной горе появился Вечный огонь.Маршрут экскурсии пройдёт у стен храма великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети. Экскурсовод объяснит, в честь кого и когда установлены эти религиозные сооружения, расскажет о проектах и убранстве зданий.На территории мемориального комплекса на Поклонной горе расположены многочисленные памятники и скульптурные композиции. В программе покажут наиболее значимые из них – монументы «Странам – участницам антигитлеровской коалиции», «Защитникам Земли Русской», «Воинам интернационалистам», «Трагедия народов», «Пропавшим без вести. Солдатам без могил» и подробно поговорят об истории их создания.Напомним, что Международный день памятников и исторических мест отмечается в мире ежегодно 18 апреля. Памятная дата установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области