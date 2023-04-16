Более 12 тысяч мероприятий пройдет во Владимирской области ко Дню Победы. Губернатор Владимирской...

Более 12 тысяч мероприятий пройдет во Владимирской области ко Дню Победы.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел заседание по организации празднования 9 Мая в 2023 году."Наметили более 12 тысяч мероприятий, максимально привлекаем к ним детей и молодёжь. Большие парады пройдут во Владимире, Коврове и Муроме. Бойцы СВО и члены их семей наряду с ветеранами станут почётными участниками торжеств. Артисты Владимирской области поедут поздравить с Днём Победы бойцов в зоне СВО", - сообщил губернатор.Среди них:- акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Письмо Победы» и «Окна Победы»- концерты, выставки, открытые кинопоказы- торжественные митинги и программы. Самые масштабные пройдут во Владимире, Муроме и Коврове.Во Владимирской области проживает 5937 ветеранов и более 62 тысяч «детей войны». Свыше 363 миллионов рублей направлено на меры поддержки к 9 Мая."Год 78-летия Великой Победы – особый. Сегодня прошлое перекликается с настоящим, а борьба с нацизмом вновь главная задача, требующая мобилизации всех ресурсов, единства народа и личного мужества защитников Отечества. И это повод громко порадоваться Победе. Праздник придёт в каждый российский дом, в каждую семью", подчеркнул Александр Авдеев.Фото: официальный телеграм-канал Авдеев. О важном