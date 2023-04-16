Идем на снижение: Во Владимирской области выявлено 54 случая заболевания коронавирусом.
Еще 54...
Идем на снижение: Во Владимирской области выявлено 54 случая заболевания коронавирусом.
Еще 54 человека во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки. Это на 1 меньше вчерашнего показателя.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 апреля 2023 года лабораторно подтверждено ... случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 — во Владимире
7 — в Муромском районе
5 — в Ковровском районе
1 — в Петушинском районе
2 — в Кольчугинском районе
1 — в Александровском районе
3 — в Юрьев-Польском районе
6 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
3 — в Собинском районе
2 — в Радужном
0 — в Киржачском районе
2 — в Гороховецком районе
0 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 случая заболевания.
Фото - ГТРК "Владимир"