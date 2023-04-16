Идем на снижение: Во Владимирской области выявлено 54 случая заболевания коронавирусом. Еще 54...

Идем на снижение: Во Владимирской области выявлено 54 случая заболевания коронавирусом.Еще 54 человека во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки. Это на 1 меньше вчерашнего показателя.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 апреля 2023 года лабораторно подтверждено ... случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 — во Владимире7 — в Муромском районе5 — в Ковровском районе1 — в Петушинском районе2 — в Кольчугинском районе1 — в Александровском районе3 — в Юрьев-Польском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе3 — в Собинском районе2 — в Радужном0 — в Киржачском районе2 — в Гороховецком районе0 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 случая заболевания.Фото - ГТРК "Владимир"