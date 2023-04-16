Народные приметы: 17 апреля. Почему в день Иосифа Песнопевца расчесывать волосы нельзя, а петь...

Народные приметы: 17 апреля. Почему в день Иосифа Песнопевца расчесывать волосы нельзя, а петь песни можно?17 апреля 2023 года - Понедельник Светлой седмицы. Пасха позади, начинается светлая праздничная неделя - седмица. Все 7 дней после главного церковного праздника в году нужно веселиться, улыбаться, смеяться. Целую неделю колокольный звон в храмах и церквях почти не будет прекращаться. 17 апреля выпадает на понедельник. Верующие в первый день седмицы идут в гости к родственникам, угощают друг друга крашеными яйцами и куличами. Также этот день называют "Мокрым", потому что раньше по традиции девушки дарили юношам крашеные яйца, а те в свою очередь водили возлюбленную к реке и купали, чтобы сохранить молодость, здоровье и красоту. Запрещалось охотиться и рыбачить, венчаться и ходить на кладбище.Также 17 апреля отмечается день Иосифа Песнопевца. Когда он был в заточении, к нему явился Николай Мирликийский в видении. Он предложил Иосифу прочитать свиток, а после съесть его и пропеть то, что в нем было написано. Выполнив условия, Иосиф сразу же освободился - кандалы чудесным образом спали.В народе принято, что в этот день все становится "музыкальным": прилетают и поют журавли и другие птицы, впервые свой голос подает сверчок. Раньше в этот день люди слушали пение и пели сами - считалось, что это принесет большую удачу.Что можно делать в 17 апреля?Если в этот день съесть белый хлеб, то вас в скором времени ожидает прибыль. Черный хлеб сегодня есть нельзя - к проблемам.По традиции в Понедельник седмицы принято бить веточками вербы друзей и родных, чтобы отогнать болезни.Можно отдыхать, ходить в гости, жечь костры, выбираться на природу.Как мы уже говорили, если в этот день петь песни, то вас ждет большая удача.Что нельзя делать 17 апреля?Стоит воздержаться от покупки новых вещей. Считается, что купленная в этот день обновка принесет лишь неприятности.Не расчесывайте волосы, иначе можете запутать свою судьбу.Чтобы уберечь свои любовные отношения от проблем и невзгод, запрещается в этот день смотреть на увядающие растения.Если не хотите, чтобы эмоции били через край и приходилось постоянно сдерживаться - не вешайте постиранное белье на прищепках.Также сегодня стоит воздержаться от стирки постельного белья и полотенец. Она может вызвать у вас негативные воспоминания, которые вы хотели бы забыть, и принесет грусть.Народные приметы на 17 апреляЕсли первые листья будут на березе - это к сухому лету, если на ольхе - к дождливому.Сон, который приснится сегодня, может исполниться через 12 дней.В этот день любые гадания будут правдивы.Ветер дует с севера - скоро пойдут дожди.Фото pxfuel.com