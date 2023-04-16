Роман Костомаров – далеко не единственная знаменитость, потерявшая конечности.

РоманКостомаров – далеко не единственная знаменитость, потерявшая конечности.В мировой истории немало примеров того,как прославленная известная личность лишалась ноги по состоянию здоровья. Вэтом плане Роман Костомаров не одинок. "Дни.ру" составили небольшуюподборку звезд, которым ампутировали ноги, чтобы напомнить: увечья не властнынад величием и талантом человека.Королева оперетты Татьяна Шмыга впоследние годы жизни мучилась из-за тромбоза. Врачи были вынуждены отрезатьартистке ногу. И хотя жила звезда после этого недолго, по сей день ее обожаетцелое поколение. Фильм "Гусарская баллада" с ее участием — классикаотечественного кинематографа, а это значит, что актриса стала частью истории.Лев Яшин и Роман Костомаров — двалегендарных спортсмена, которые потеряли ноги. Культовый вратарь лишилсяконечности вследствие закупорки сосудов. Тем не менее до сих пор он остаетсясимволом советской эпохи, который почитаем и известен во всем мире.Юлия Началова, оказавшись на больничнойкойке и будучи в сознании, резко отказалась от ампутации ноги. Медики все жепровели операцию, когда ситуация стала максимально критической. Спасти певицуне удалось, но отсутствие конечности никак не повлияло на всенародную любовь исветлую память о Юлии.Сара Бернар стала инвалидом в зените своейславы в результате неудачного падения. Как и в случае с Романом Костомаровым,все произошло внезапно. Но даже после ампутации артистка блистала на сценетеатра практически до конца жизни. Проводить ее в последний путь решили такмного людей, что на нескольких улицах Парижа остановилось движение.Элла Фитцжеральд потеряла обе ноги нижеколен вследствие диабета. До самой смерти она передвигалась на инвалиднойколяске, но все равно была счастливой. Сегодня она величайшая вокалистка вистории джазовой музыки.Икона мирового искусства Фрида Кало в 6лет перенесла полиомиелит, в 18 лет трамвай переломал ей позвоночник. Художницапережила 32 операции и ампутацию ноги.Звезда сериалов "Дальнобощики" и"Кадетство" Александр Пороховщиков на закате дней потерял палец ичасть стопы. В отличие от Романа Костомарова, актера сразила не пневмония, асахарный диабет. Народного артиста России уже давно нет в живых, но вкинематографе его творчество живет вечно.Секс-символ советского кино ТатьянаБестаева перенесла ампуацию стопы в 83 года и вскоре после этого умерла, нослава о ней и выдающиеся достижения на актерском поприще нетленны. По сей деньзвезда вдохновляет с экранов красотой и профессиональным мастерством.Бывшемузащитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-заосложнений после коронавируса. Как и Роман Костомаров, он оказался вбезвыходном положении, но не утратил оптимизма. Проявив настоящий мужскойхарактер, спортсмен достойно принял тяжелый поворот судьбы и до последних днейконцентрировался на свершившихся победах.