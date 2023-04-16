Почему мы набираем лишний вес?

Почему мы набираем лишний вес?Впереди лето —время, когда хочется привести свое тело в самую лучшую форму. На пути к заветнойхудобе люди пробуют множество лайфхаков, забывая иногда о самых неочевидныхпричинах лишних килограммов. Оглянитесь вокруг, может быть вы найдете этиопасные бытовые мелочи.ШторыОтсутствие сна —прямой путь к лишнему весу. Здоровый сон помогает организму выстраиватьгормональный фон, поэтому важно следить за его качеством. Только плотные шторымогут дать возможность отдохнуть телу и мозгу.ТелевизорПо советамдиетологов, еда должна стать отдельным мероприятием, без привязки к просмотруТВ-шоу или просто видео. Именно так контролировать размеры порции станетнамного легче.Большие тарелкиМозг легкоподдается иллюзиям. Если перед вами большая тарелка, заполненная обычнымколичеством еды, порция ему все равно покажется маленькой. Лучше взять тарелкупоменьше, а порцию чуть сократить.Вазочки с "вкусняшками"Печенья, орешки,конфеты — как только снеки оказываются в поле зрения, их непременно хочется съесть.Лучше заменить такие перекусы на фрукты, дольки моркови, помидоры черри илидругие полезности. Хрустит также, но при этом насыщает витаминами.Диван на кухнеЕще одна плохая идеяпосле еды — это поудобнее развалиться на диване. Диетологи рекомендуют послееды двигаться. Например, сразу помыть посуду, убраться, или выйти погулять. Такеда лучше усвоиться организмом.