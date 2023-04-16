Безопасность при проведении пасхальных богослужений в храмах и церквях обеспечивали 124 сотрудника ведомства.

Пасхальные богослужения во Владимирской области прошли без происшествий. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.Безопасность при проведении пасхальных богослужений в храмах и церквях обеспечивали 124 сотрудника ведомства.Накануне праздника со священнослужителями проведены инструктажи. Проверены все помещения, эвакуационные выходы, исправность средств пожаротушения, связи, а также работа пожарной автоматики.