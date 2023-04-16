Сегодня хочу рассказать о книге, которую я прочитала в середине марта, но мысленно возвращаюсь и возвращаюсь к ней до сих пор – вспоминаю какие-то отдельные сцены, героев, их поступки, но больше всего мне запомнились эмоции, которые она вызывала

Сегодня хочу рассказать о книге, которую я прочитала в середине марта, но мысленно возвращаюсь и возвращаюсь к ней до сих пор – вспоминаю какие-то отдельные сцены, героев, их поступки, но больше всего мне запомнились эмоции, которые она вызывалаРечь пойдет о романе Дженнифер Бенкау "Причина остаться" (18+) от изд-ва Like Book. В книге поднимается огромное количество тем, в том числе и не самых привычных.На первых страницах есть предупреждение о том, что некоторые темы могут стать триггерами, если у вас есть психологические проблемы. Они же (темы) являются спойлерами, поэтому перечислять я их не буду. Просто помните об этом, и если сомневаетесь, лучше прочтите список тем на последних страницах.Эта история о любви, но любви, которой уготованы испытания.Двадцатилетняя Билли переехала в Ливерпуль. Она не думает о серьезных отношениях. Главное для нее сейчас – попасть на работу в музей естествознания.На одном из публичных мероприятий девушка случайно сталкивается с симпатичным парнем – Седриком. Между ними пробегает искра, и они продолжают общаться.Вскоре Билли узнает о том, что у Седрика сомнительная репутация – его считают ловеласом, который знакомится с девушками только для того, чтобы провести с ними ночь.Но они нравятся друг другу… Билли это чувствует и решает выяснить причину, по которой Седрик отказывается от серьезных отношений.В этой книге много чувств и эмоций… самых разных… любовь, чувство вины, страх, ненависть, злость, боль, обиды. Автор как-то очень точно, но бережно описывает нам все самые глубокие переживания героев.В этой книге также и много психологических проблем. Здесь детально описаны все ощущения и эмоции, которые герои испытывают в периоды активных фаз болезни.Все настолько реалистично, что читатель будто вместе с героями проживает все их жизненные трудности и сложные этапы.Эта история читается буквально на одном дыхании, оторваться невозможно!