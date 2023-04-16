Российские специалисты сделали большой шаг вперед в лечении рака мозга.

Российские специалисты сделали большой шаг вперед в лечении рака мозга.Пресс-служба Российского научного фонда рассказала о прорыве в медицине, который совершили отечественные специалисты. Российскими учеными был найден метод диагностики рака мозга.Разработанные молекулы вводится в организм больного, где они связываются исключительно с клетками опухоли. Это помогает медикам отличить уже пораженные ткани от здоровых участков мозга.Утверждается, что способ диагностики рака мозга надежен на 100% и уже был, сообщает издание , протестирован на лабораторных мышах. В начале в организмы грызунов вводились клетки опухоли человека, а спустя некоторое время им вкалывали только что созданный препарат, дополненный флюоресцентными метками. Это позволило ученым не только увидеть каждую из опухолей под микроскопом, но и подтвердить то, что созданное ими средство оказалось не токсично.Напомним, что опухоли головного мозга являются одними из самых сложных для диагностирования. Выявить заболевание возможно только амбулаторно, на магнитно-резонансной или компьютерной томографии. И не всегда даже опытный доктор может правильно расшифровать снимок и заметить начальную стадию рака мозга.