Успенская церковь в деревне Шульгино Селивановского района Владимирской области была внесена в реестр охраняемых объектов культурного наследия региона

Успенская церковь в деревне Шульгино Селивановского района Владимирской области была внесена в реестр охраняемых объектов культурного наследия региона, - сообщили в пресс-службе инспекции госохраны культурного наследия Владимирской области. Это 16-й подобный объект в регионе.Церковь из кирпича была построена в начале XIX века на месте деревянной. В 30-х годах её закрыли. Строение пустовало около 90 лет.