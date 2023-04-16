14 апреля в группе ВКонтакте «МУРОМ ПОДСЛУШКА и РЕГИОНЫ» появилось видео, на котором в деревне Елино Меленковского района Владимирской области частный деревянный дом на берегу Оки рухнул в

14 апреля в группе ВКонтакте «МУРОМ ПОДСЛУШКА и РЕГИОНЫ» появилось видео, на котором в деревне Елино Меленковского района Владимирской области частный деревянный дом на берегу Оки рухнул в реку. Судя по кадрам видео, берег, где стояло здание, сильно размыло и в какой-то момент дом практически висел в воздухе над рекой. Автор видео, видимо, хотел снять